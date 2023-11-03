Şırnak’ın Kasrik Beldesinde kontrolden çıkan kamyonunun şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Kasrik Beldesi Koçbeyi Mahallesi’nde 02.00 sularında sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar Mehmet Tuncer ve Hasan Berek, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Cizre Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralılar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili incemeler sürüyor.