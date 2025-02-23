Şırnak’ta düğünlerin vazgeçilmez aksesuarı puşiler, kış ayında örülerek tam altın fiyatına satılıyor.

Uludere ilçesi Uzungeçit beldesinde düğünlerde kadınların kış aylarında yapılarak düğün sezonlarında kullanılıyor. Her biri yaklaşık 4 günde yapılan puşiler, nişan ve düğünlerde yöresel elbiselerle uyumlu olduğu için beldenin genelinde takılarak 2 gün süren düğünlerde sergileniyor. Ülkenin dört bir yanına satılan yüz yıllık puşilerin adeti 20 bin liradan satılıyor.

Usta öğretici Behice Yıldız, evde yaptıkları puşilerin unutulmaması için kurslar sayesinde yeni nesillere öğretmek istediğini söyledi. Kış ayının çok sert geçtiğini belirten Yıldız, "Burada sıkılıyoruz. Annelerimizden öğrendiklerimizi çocuklarımıza öğretiyoruz. Burada 4 kişi yapıyoruz. Herkesin öğrenmesini istiyoruz. Kış aylarında hazırlayıp ilkbahar aylarında düğünlerde kullanıyoruz" dedi.

Halime Yıldız ise kültürü yaşattıklarını ifade ederek, "Kış aylarında hazırlık yapıyoruz. İlkbahar aylarında düğünlerde takıyoruz. 10 ile 20 bin arasında satıyoruz. Belli kişiler yapıyor. Herkes takıyor, güzel bir süs oluyor. Geleneğimizi yaşatıyoruz" diye konuştu.