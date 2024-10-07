Şırnak’ta kavşakta dönüşü alamayan iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cizre karayolunun 5’nci kilometresinde bulunan Orman Kavşağı’nda O.C. idaresindeki 33 AKB 964 plakalı otomobil ile A.Ö. idaresindeki 06 DIR 271 plakalı pikap, kavşakta sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.