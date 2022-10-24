Şırnak’ın yüksek kesimlerinde önceki gün etkili olan kar yağışının ardından ulaşıma kapanan yayla yollarında çalışma başlatıldı.

Şırnak’ın yüksek kesimlerinde önceki gün etkili olan kar yağışının ardından ulaşıma kapanan yayla yollarında çalışma başlatıldı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde özel idare ve köylere hizmet götürme birliği ekipleri tarafından karla mücadele mesaisi başladı. İki gün önce etkili olan kar yağışı yüksek rakımlı yerleşim yerlerinin yollarını ulaşıma kapattı. Yeşilöz, Kerkür ve Meydan yaylalarındaki yollar kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler yolları açmak için dünden beri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Beytüşşebap Özel İdare Şantiye Şefi Cihat Akdağ, kapanan yolları açmak için ekiplerin çalışmaya başladığını söyledi. Akdağ, "Faraşin yaylasından sonra Kerkür yolunu açtık. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 10 santimetreye ulaşıyor. Greyderle yollarımızı açtık. Karla mücadelemiz sonbahar aylarında başladı" dedi.