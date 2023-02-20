Şırnak’ın Uludere ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Doğal kaynaklarla beslenen Karamurat Gölü’nden kış manzarası Doğal kaynaklarla beslenen Karamurat Gölü’nden kış manzarası

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Suvara Meşa geçidinde ekipler kapalı yolu açmak için günlerdir çalışıyor. Kar püskürtme aracıyla yolu açmaya çalışan karayolları ekipleri Uludere ilçesi ile Uzungeçit beldesi arasındaki 2 bin rakımlı yolu açmak için seferber oluyor.