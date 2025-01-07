Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı. 40 kilometrelik grup köy yollarında hummalı kar temizleme çalışmaları sona erdi.

Beytüşşebap’ta kar yağışı sonrası Gökçe, Mezra, Çığlıca, Cevizğaç, Dağaltı, Beşağaç, Bölücek ve Güneyyaka köy yolları ilçe özel idaresi ekipleri tarafından açıldı. Yer yer kar kalınlığının 1 metreye çıktığı yüksek bölgelerde ekiplerin karla mücadelesi sürüyor. İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan köy yolları bir bir ulaşıma açıldı. Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı ilçe özel idare ekipleri yoğun bir mesai harcayarak kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açtı.