Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar etkisini sürdürürken, kapalı köy yolları bir bir ulaşıma açılıyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar etkisini sürdürürken, kapalı köy yolları bir bir ulaşıma açılıyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası bir çok köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe özel idare ekipleri yolları açık tutmak için ağır iş makineleriyle yol açmaya çalışıyor. Gece gündüz çalışan ekipler grup köy yollarını ulaşıma açtı. İş makine operatörü Mikail Gök, günlerdir aralıksız çalıştıklarını belirterek, "Kar yağışı günlerdir bölgemizde şiddetini arttırdı. Bizler yolları açık tutmak için çalışıyoruz. Akçayol grup köy yolu, Mezra grup köy yolu tekrar açıldı, şimdi Bölücek grup köy yolu kaldı. Onu da açıyoruz" dedi.