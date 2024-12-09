Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde hayatını kaybeden Asuri-Süryani kanaat önderi Muhsin Yaramış son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine askeri erkan da katıldı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Cevizağaç köyünde yaşayan Asuri-Süryani kanaat önderi Muhsin Yaramış (61), aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Yaramış için tören düzenlendi. Cenaze törenine askeri erkan ile çok sayıda vatandaş ve yurt dışından gelen akrabaları katıldı. Uzun araç konvoyuyla köye getirilen cenaze, papazların dualarıyla defnedildi.

Törene, İlçe Alay Komutanı Albay Hüseyin Serin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rahmi Serkan Demir, kanaat önderleri, çok sayıda Süryani ve Asuri vatandaş katıldı.