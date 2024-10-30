Şırnak’ın Cizre ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Cizre ilçesi Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı’nda 73 ABG 595 plakalı kamyon, sağa dönüş yapıp ters yöne girmesi sonucu aynı istikametten gelen Yakup Kolanç (55) yönetimindeki 73 ABG 254 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, kamyonun altında kalan Kolanç, hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kolanç’ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.