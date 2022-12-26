Yapılan operasyonlarda 52’si kaçakçılık, 16’si asayiş, 1 şüpheli Terör, 2 şüpheli Sahtecilik suçundan toplam 71 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 248 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 9 adet bong, 15 bin 215 adet sigara, 2 bin 175 adet puro, 173 adet emtia, 70 adet cep telefonu aksesuarı, 42 adet cep telefonu, 39 adet elektronik emtia, 23 kilo çay, 22 litre kaçak alkol, 2 kilo nargile tütünü, 2 adet elektronik sigara tütünü, 2 adet sahte resmi evrak(pasaport) ele geçirildi.

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenleyerek, uyuşturucu madde, tarihi eser, gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda, 71 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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