Yapılan operasyonlarda 45 kişi kaçakçılık, 21 kişi asayiş, 1 şüpheli terör, 3 şüpheli sahtecilik suçundan toplam 70 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 54,95 gram esrar, 35,93 gram eroin, 0,68 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza, 2 bin 376 adet sigara, 27 litre kaçak alkol, 2 adet tabanca, 3 adet fişek, 1 adet şarjör, 26 kilogram çay, 23 adet cep telefonu, 6 adet cep telefonu aksesuarı, 2 adet tarihi eser, 2 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek, uyuşturucu madde, tarihi eser, gümrük kaçağı malzemeye el konuldu.

Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, 70 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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