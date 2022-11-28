Yapılan operasyonlarda 42’si kaçakçılık, 17’si asayiş, 4 şüpheli sahtecilik suçundan ve 4 şüpheli terör suçundan toplam 67 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı’nda yapılan operasyonlarda; 4,97 gram metamfetamin, 20,14 gram eroin, 6 bin 181 adet sigara, 95 adet puro, 1 kilogram tütün, 74kilogram çay, 19 paket elektronik sigara tütünü,10 adet cep telefonu, 15 adet cep telefonu aksesuarı, 11 adet elektronik emtia ve 2 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenleyerek, uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda, 67 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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