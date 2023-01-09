Operasyonlarda, 37’si kaçakçılık, 21’i asayiş, 4 şüpheli sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 62 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 7,27 gram metamfetamin, 17,47 gram toz esrar, 5,86 gram eroin, 2 adet bong, bin 950 paket sigara, 16 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenleyerek, uyuşturucu madde, tarihi eser, gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda, 62 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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