Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda, 37 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda, 37 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenleyerek, uyuşturucu madde, tarihi eser, gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Şırnak ve Habur Sınır Kapısı’nda yapılan operasyonlarda, 9,3 gram metamfetamin, 0,23 gram eroin, 6,34 gram esrar, 3 bin 65 paket sigara, 215 adet cep telefonu aksesuarı, 40 adet emtia, 15 adet elektronik sigara, 83 adet kamyon lastiği, 4 adet cep telefonu aksesuarı, 24 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 28’i kaçakçılık, 9’u asayiş suçundan olmak üzere toplam 37 şüpheli gözaltına alındı.