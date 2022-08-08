Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken 36 kişi gözaltına alındı.

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken 36 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-7 Ağustos tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı’nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda,1.46 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza, 2 bin 830 adet kaçak sigara, 150 litre kaçak akaryakıt, 5 adet cep telefonu ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 20’si kaçakçılık, 15’i asayiş ve 1 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 36 şüpheli gözaltına alındı.