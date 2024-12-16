Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 1 milyon 250 bin lira değerinde vergi kaçakçılığı önlendi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şırnak merkez ve 6 ilçesinde kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi. Ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda 20 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, 1 adet sahte pasaport, 12 adet cep telefonu, 7 bin 406 adet bandrolsüz sigara, 122 adet elektronik sigara, 11 kilo nargile tütünü, 24 kilo çay, 7 çift ayakkabı, 10 adet televizyon, 186 adet inşaat malzemesi, bin 500 adet kozmetik malzeme, 175 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 1 milyon 250 bin lira olduğu belirtildi.