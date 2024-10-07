Şırnak’ta yapılan kaçakçılık, narkotik ve asayiş operasyonlarında 70 şüpheliye işlem yapıldı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında kolluk kuvvetlerince hafta boyunca yapılan operasyonlarda, 16,02 gram bonzai, 7,25 gram eroin, 1,07 gram esrar, 0,41 gram metamfetamin, 5 adet sentetik ecza malzemesi ve 2 adet bong, 2 bin 420 adet kaçak sigara, 68 kutu kaçak içki, 10 şişe kaçak içki, 5 kilogram tütün, 36 adet cep telefonu, 788 elektronik sigara ele geçirildi.

8 şüpheli asayiş suçlarından, 44 şüpheli kaçakçılık suçlarından, 2 şüpheli terör suçlarından, 2 şahıs sahte seyahat belgesi ile ülkeden çıkış yapmaya teşebbüsten, 14 kişi narkotik operasyonlarından olmak üzere toplamda 70 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüpheliler adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.