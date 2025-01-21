Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde kaçak avcılık yapan 2 şüpheli yakalandı. Kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen şahıslara 28 bin 708 Türk lirası para cezası kesildi.

Güçlükonak ilçesi Akdizgin bölgesinde kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli, Akdizgin Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Kaçak yollar ile avladıkları 1 bıldırcın kuşu ve 1 turaç kuşu vurulmuş halde ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’ne durumun bildirmesi üzerine, DKMP ekipleri şüpheli H.T. ve Ö.T.’ye 28 bin 708 Türk lirası idari yaptırım ve tazminat cezası uygulanırken, jandarma ekipleri tarafından da şahıslara ait av tüfeklerine el konuldu.