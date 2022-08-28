Şırnak’ın Cizre ilçesinde araç içine sıkışan yavru kediyi kurtarmak için ilginç bir yol denendi. Yavru kedi aracın kaputundan çıkmayınca çevredeki vatandaşlar cep telefonundan açtıkları kedi sesi ile çıkarmaya çalıştı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde araç içine sıkışan yavru kediyi kurtarmak için ilginç bir yol denendi. Yavru kedi aracın kaputundan çıkmayınca çevredeki vatandaşlar cep telefonundan açtıkları kedi sesi ile çıkarmaya çalıştı.

Alınan bilgilere göre, Cizre ilçesi Dicle Mahallesi’nde bir aracın içinde sıkışan yavru kediyi gören vatandaşlar önce aracın camına ’sağ tarafta kedi var’ diye not bıraktı daha sonra aracın sahibine ulaşan vatandaşlar, kediyi kendi imkanları ile çıkarmaya çalıştı. Vatandaşlar, yavru kedi çıkmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulması üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar ise kedinin çıkması için cep telefonundan kedi sesi açarak yavru kedinin araç içinden çıkması için uğraştı. Araç içine sıkışan kedi 4 aracın altından kaçtıktan sonra itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yavru kedinin gerekli tedavilerinin tamamlanmasından sonra yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.