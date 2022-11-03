Şırnak’ta iki aşiretin bir araya gelmesiyle aralarındaki husumet barışla son buldu.

Şırnak’ta iki aşiretin bir araya gelmesiyle aralarındaki husumet barışla son buldu.

Şırnak merkezde 6 Ekim’de Tahir B. ve Kadri B., arasında yaşanan yaralamalı hadise iki aile arasında husumete neden oldu. Şahıslar gözaltına alınıp işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı. İki şahsın aile büyüklerinin bir araya gelmesiyle husumetin büyümemesi ve son bulması kararı alındı. Kendi aralarında her hangi bir cezanın kesilmeyeceği, sadece yargının verdiği karara razı olacaklarını kabul eden taraflar, Şenoba Beldesinde belediye binası bahçesinde toplandı.

Barış toplantısında konuşan Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, bölgenin örf ve adetlerine göre aşiret liderleri, büyükleri, aşiret bireyleriyle toplanıp aldığı kararı uyguladığını ifade etti. Babat, "Bizde bu gün Goyan aşiret ileri gelenleri ve bireyleri olarak burada bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantımızda aldığımız karar konunun yargıyla sınırlı kalıp kapanması oldu. Saldırıyı gerçekleştiren aşiret bireylerini de kabul ettik. Husumet barışla sonuçlandı. Buradan bütün Şırnaklı gençlerimize sesleniyorum. Herkes kendi geleceği için birlik beraberliğimiz için suç teşkil edecek unsurlardan uzak dursunlar. Şırnaklı aşiret liderlerine, aile büyüklerinden de isteğimiz tüm gençlerimize bu tür olayların yaşanmaması için geçlerimize nasihatlerde bulunması. Barışın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum" dedi.