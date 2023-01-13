Şırnak’ta iç güvenlik operasyonları çerçevesinde terörden temizlenerek huzur ve güvenin tesis edildiği köyler, 33 yıl aradan sonra şenlenmeye başladı. Ezidiler, güvenlik ortamıyla topraklarına dönüyor.

Şırnak’ta iç güvenlik operasyonları çerçevesinde terörden temizlenerek huzur ve güvenin tesis edildiği köyler, 33 yıl aradan sonra şenlenmeye başladı. Ezidiler, güvenlik ortamıyla topraklarına dönüyor.

Terör nedeniyle 1990’lı yıllarda köyü boşaltarak Avrupa’ya göç eden Ezidiler, yıllar sonra yeniden devletin bölgede sağladığı huzur ve güven ortamı ile birlikte dönmeye başladı. Şırnak’ın İdil ilçesi Gabar Dağı’nda bulunan Ezidi köyüne Avrupa’dan gelerek yerleşen Nusrettin Genç, "Devletimiz sayesinde bölgede sağlanan huzur ve güvenlik ortamıyla ve Mağara köyüne yol yapılması, elektrik, içme suyu ve kanalizasyon hattı döşenmesi gibi imkanlarından dolayı Avrupa’dan geri dönüşler başladı" dedi.

"Bundan sonraki yaşamımı burada geçirmek istiyorum"

Uzun bir aranın ardından Avrupa’dan gelerek köylerinde inşaat çalışması başlatan vatandaşlardan Genç, "1978 yıllarında köyümü terk ettim. 40 seneyi geçiyor Avrupa’dayım. Köyüme tekrar dönmek istiyorum. Burada eskiden işler karışıktı ama şimdi eskisi gibi değil, her şey değişti. Köyümüzü nasıl terk ettiysek aynı eskisi gibi kalmış. Hiçbir zaman inanmıyordum bir daha köyüme döneceğimi. İlk köyden ben çıktım, ilk köye ben dönüyorum. Köyümde ev yapıyorum, bundan sonraki yaşamımı burada geçirmek istiyorum ve gerçekten de burada ölmek istiyorum" diye konuştu.

Hazal Genç de 40 yıl önce 19 yaşındayken Almanya’ya göç ettiğini söyledi. Tekrar buraya dönmek istediklerini ve devlete güvendiklerini aktaran Genç, evlerinin tekrar eski haline getirileceğini belirtti.

"Boşatıldığından beri dokusunu bozmamış bir köydür"

Şırnak Kültür ve Turizm İl Müdürü Hazım Ücün ise, "Mağara köyümüz 1992 yılında güvenlik nedeniyle boşaltılan köylerimizden. Köy boşaltıldıktan sonra vatandaşlar Avrupa’ya göç etti. İçişleri Bakanlığı ve Valiliğimizin iş birliği ile bu boşaltılan köylere yeniden güvenliğin sağlanmasıyla birlikte tekrar bir dönüş söz konusu. Bunun için bir çalışma başlatıldı" şeklinde konuştu.

"Bu köylerimizden bir tanesi de Mağara köyü ve 150 hane civarındadır" bilgisini paylaşan Üçün, "1992 yılında boşatıldığından beridir dokusunu bozmamış, tarihi bir köydür. Bu Mağara köyün isminden anlaşılacağı gibi aslında bir mağara yaşamının olduğu, yerleşimin yer altında olduğu bir köy. Her evin altında veya yanında bir kilometreyi bulan bir mağaraya açılıyor. Bu durumda köyün önemini artırıyor. Biz de Şırnak Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü olarak turizm potansiyeli olan köyleri araştırarak, raporlayarak Valiliğimize ve Bakanlığımıza sunuyoruz. Tekrardan vatandaşların kendi köylerine barış ve huzur içinde yaşamalarına ve inançlarını yaşamalarına davet ediyoruz. Bazı dönen vatandaşlar halihazırda kendi evlerini dokusuna has restore ediyorlar" ifadelerine yer verdi.