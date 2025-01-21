Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde olduğu gibi kırsal bölgelerde de hayvan sağlığını korumak amacıyla önemli çalışmalar yürütüyor.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akçay Köyü Harran mevkiindeki küçükbaş hayvanlarımızın sağlıklı yaşaması için aşılama ve küpeleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu sayede hayvan hastalıklarına karşı korunma sağlanacak ve hayvancılığımız güçlenecek.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen bu çalışmalar, sadece aşılama ve küpelemeyle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda hayvanların genel sağlık durumları da yerinde kontrol ediliyor. Veteriner hekimler, hayvanlarda gözlemlenen herhangi bir hastalık veya sağlık sorununa karşı gerekli müdahaleleri yapıyor. Ayrıca, çiftçilere hayvancılık konusunda teknik destek verilerek, daha verimli üretim yapmaları sağlanıyor.

Akçay Köyü’nde yaşayan çiftçiler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün bu çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çiftçiler, bu sayede hayvanlarının sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü ve daha az hastalıkla karşılaştıklarını belirtiyor.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hayvan sağlığına verdikleri önemi vurgulayarak, bu tür çalışmaların düzenli olarak yapılacağını belirtti. Müdürlük, çiftçilere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla teknolojik imkanlardan da faydalanıyor. Hayvan takip sistemleri sayesinde, hayvanların sağlık durumları daha kolay takip edilebiliyor ve muhtemel sorunlara hızlı bir şekilde müdahale edilebiliyor.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün Akçay Köyü Harran mevkiinde gerçekleştirdiği aşılama ve küpeleme çalışmaları, hayvancılığın geliştirilmesi ve kırsal kalkınmaya katkı sağlaması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu tür çalışmaların, il genelinde tüm hayvan yetiştiricilerine ulaştırılması hedefleniyor.