Şırnak Valiliği, hava sıcaklığının 2 ila 6 derece artması beklenmesi üzerine vatandaşlara dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinin uyarısı üzerine valilikte yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre bölgede hafta ortasından itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerine çıkması beklenmekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmekte olduğu ifadelerine yer verildi.