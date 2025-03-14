Şırnak’ın Cizre ilçesinde rahim duvarında kalınlaşma şikayeti olan hastalar, bölgede ilk kez V-NOTES Histerektomi yöntemi ile yapılan ameliyatla eski sağlıklarına kavuşuyor.

Şırnak’ta rahim sarkması ve rahim duvarında kalınlaşma şikayeti olan hastalar, genellikle il dışına çıkarak tedavi ve ameliyat oluyorlardı. Şırnak ili genelinde ilk kez Cizre Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde V-NOTES Histerektomi yöntemi ile ameliyatlar yapılarak, hastalar bir günde taburcu ediliyor. Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Op. Dr. Arzu Saygılı ve Op. Abdulkadir Öktem tarafından V-NOTES Histerektomi yöntemi ile kesisiz ve izsiz olarak başarılı bir şekilde ameliyatlar yapılmaya devam ediliyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Abdulkadir Öktem, "Hastanemizde Vajinal Doğal Orifis Translüminal Endoskopik Cerrahi-Vajinal Laparoskopik İzsiz Cerrahi (V-NOTES) yöntemle vajinal yoldan dikişsiz ve izsiz olarak ameliyatlar yapabiliyoruz. Bu yöntem hastalar için çok konforlu bir yöntem, herhangi bir dikiş izi olmamakta. Bu sürede hasta çok çabuk toparlanmakta ve iyileşmekte. Hastayı genellikle bir gün sonra taburcu ediyoruz. Sonraki süreçte herhangi bir gün herhangi bir sorun olmuyor, sonra bir kontrolümüz oluyor. Ondan sonra bir sorunumuz olmuyor’’ dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Arzu Saygılı ise, ’’Cizre’de V-NOTES operasyon gerçekleştirdik. V-NOTES tekniği ile hastalarımız çok daha rahat bir ameliyat süreci geçirmekte, günlük yaşamlarına çok hızlı dönebilmekte, taburculuk süreleri kısalmakta. Ameliyat ettiğimiz günün akşamında veya ertesi sabah hastalarımızı taburcu etmekteyiz. Hastada bu ameliyatla herhangi bir iz kalmıyor. V-NOTES tekniği ile hem rahim alma, tüp alma, tüp bağlama, dış gebelik, kist ameliyatlarını başarıyla gerçekleştirebilmekteyiz’’ diye konuştu.

Kadın hastalıkları ve doğum alanında en güncel ve minimal invazif cerrahi tekniklerinden biri olan V-NOTES tekniği ile vajinal sarkması olan veya olmayan, rahim alma, tüp bağlama, kist operasyonları, iç kanama ve dış doğum ameliyatları başarı ile uygulanabiliyor. İzsiz cerrahi olarak da bilinen bu yöntemin en konforlu kadın doğum operasyonlarından biri olduğu kaydedildi.