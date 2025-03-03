Şırnak’ın İdil ilçesinde kurulan güneş panelleri sayesinde köyün içme suyu hattının enerji ihtiyacı karşılanıyor.

Şırnak İl Özel İdaresi tarafından GES projesi kapsamında İdil’in Bozkır köyüne kurulan 75 adet enerji paneli sayesinde köyün içme suyu hattının enerji ihtiyacı karşılanmaya başlandı. Projesi kapsamında 550 Wp gücünde 75 adet güneş paneli kullanarak 35 kWp güç üretti. Tüketilen enerjiyi yerinde üreterek tasarruflu ve doğa dostu bir dönüşüme katkı sağlayan il özel idaresi, bu proje sayesinde de köyün içme suyu hattının da enerji ihtiyacını karşılamış oldu.