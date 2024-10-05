Şırnak’ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği 185’nci Dönem Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında 37 ilden 37 kişilik gönüllü ekibi etkinlikler gerçekleştirdi.

10 günlük program kapsamında daha önce birbirlerini hiç tanımayan 18-29 yaş arası 36 kişi, 3 görevli koordinatör eşliğinde kent merkezi ve ilçelerinde çeşitli ziyaret ve etkinlikler gerçekleştirdi. Silopi’ye bağlı Çiftlik köyü Çiftlik Ortaokulu’nda program yapan gönüllü ekip, okulun duvarına resimler, figürler çizerek öğrencilerle müzik eşliğinde şarkılar söyleyip oyunlar oynadı.

10 günlük programın ardından Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı KYK kız yurdunda veda yemeği düzenlendi. Burada canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlenen kızlar, programın sonunda duygu dolu anlar yaşadı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, 10 gündür yaklaşık 37 ilden gelen 37 değişik gönüllü gençlerle birlikte olduklarını, kendi yörelerindeki kültürleri, insanlara, gençlere, köylülerle paylaştıklarını söyledi. Bu doğrultuda çok başarılı bir süreç geçtiğini belirten Ayar, "En kıymetli projelerden bir tanesi Şırnak’ımızla ilgili mutlaka öğrenmek istedikleri bütün güzellikleri Türkiye’ye lanse etmeleri konusunda çok önemli deneyimleri oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonraki süreçlerde de gönüllülerimize, elçililerimize, gençlerimize ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kayseri’den gelen ve Damla Şırnak Projesi koordinatörü olan Ayşegül Engin, Şırnak’ta duygusal geçişler yaşadığını ve Şırnak’a gelerek çok mutlu olduğunu ifade etti. Engin, "Çok duygulandım, böyle güzel duygular yaşayacağımı pek kestirememiştim. Esnaf ziyareti yaptığımda, bir manavcı amcaya uğradım, alışveriş yapıyordu müşteriler o sırda beni görünce hemen durdu, nereden geldiğimi sordu? Müşterilerin hiçbiri karışmadı bizim sıramız var neden onunla ilgileniyorsun diye. Hepsi de benimle ilgilendi. O kadar sıra olmasına rağmen çok şaşırdım. Türkiye’nin dört bir yanından geliyoruz Uluslararası öğrencilerimizde var. Bir arkadaşımız Malezya’dan, Endonezya’dan geldi. Buraya gönüllüler yapmaya, insanlardan manevi şeyler almaya ve insanlara manevi şeyler katmaya geldik” diye konuştu.

Eskişehir’den gelen İsmihan Sülük, buraya geldikten sonra buranın yerel halkıyla tanıştıktan sonra, onların misafirperverliklerinin kendisini çok etkilediğini kaydetti. Gitmeyi asla istemediğini söyleyen Sülük, "Bir yanım burada, yarın gideceğiz ama bir yanım hep burada çocuklarla kalacak. Bu arada çeşitli kiliselere gittik. Özellikle Süryani Kilisesi’ne. Buralarda Süryanilerin yaşadığını bilmiyordum. Aynı zamanda El-Cezer-i’nin mezarının burada olduğunu bilmiyordum. Çoğu zenginliklerin farkında değildim. Çeşitli yerleri gezdik ilk başta buraların tarihi dokusunu, daha sonra Süryani çocuklarla çeşitli etkinlikler yaptık. Onlarla oynadık, onların gülümsemesine sebep olduk. Gözlerindeki ışıltı bizlere enerji verdi” şeklinde konuştu.