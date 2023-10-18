Şırnak’ın Uludere ilçesinde 18 Ağustos 2022 tarihinde öldürülen 17 yaşındaki Firdevs Babat’ın katili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fail hakkında hazırlanan iddianame Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildi. Failin yargılandığı davanın karar duruşması Şırnak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Fail Ahmet Babat’ın tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmaya, Firdevs Babat’ın avukatı Hediye Gökçe Baykal, Avukat Aydın Altaç ile Firdevs Babat’ın ailesi duruşmaya katıldı.

18 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar ve öldürme suçu ile yargılanan Ahmet Babat, mahkeme de daha önce verdiği savunmaları tekrar ettiğini beyan etti. Karar öncesi Ahmet Babat’a son söyleyeceği bir şeyin olup olmadığı sorulması üzerine, Babat; “Yanımızda 3 şahıs yoktu. Ayrıca benim böyle bir eylemi gerçekleştirmeye öncesinde verilmiş bir kararım olsaydı yerleşim yerinden daha uzak bir yer seçerdim. Olayda Firdevs’i öldürmeye yönelik bir amacım yoktu. Daha önce de belirttiğim gibi çıkan olay sonucu pişmanım” dedi.

Ramazan Babat’tan şikayetçiyiz

Öldürülen Firdevs Babat ailesi, Ahmet Babat’ın ağabeyi Ramazan Babat’ın da olayın içerisinde olduğunu ve hakkında suç duyurusunda bulunmasını talep etti. Firdevs Babat’ın babası Tamer Babat, “Ahmet’in cezalandırılmasını ve Ahmet’in ağabeyi Ramazan Babat hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyorum. Bu suçu sadece Ahmet tek başına işlemedi, Ramazan’ın da yargılanmasını talep ediyoruz” dedi.

“18 yaşından küçük çocuğu kasten tasarlayarak öldürdüğü açıktır”

Firdevs Babat’ın avukatlarından Aydın Altaç, “Mütalaaya katılıyoruz. Ancak mütalaada suçta kullanılan AK-4 Kalaşnikof silahının kullanıldığının kabul edilmesi, 6136 sayılı Yasa kapsamında yargılanması gerekmektedir. Mahkemenizce bir hususta suç duyurusunda bulunulması talep ediyoruz. Davanın başından beri deliler ile birlikte ortaya koyduğumuz iddialarda Ramazan’ın da olayın faili olduğunu, sanık Ahmet ile birlikte yargılanması açıktır. Daha önce de beyanlarımızda belirttiğiniz üzere Ramazan’ın olay yerine yakın bir yerden geçiyor olması ve suçta kullanılan silahı, Ahmet’in eve gidip alıp geri gelmesi, maktulenin kim tarafından tutulduğu hususları ve soruları Ramazan Babat’ı işaret etmektedir. Bu nedenle Ramazan Babat hakkında mahkemeniz tarafından suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz. Sanık Ahmet Babat, olay günü maktulün yanından ayrılarak eve silah almaya gittiğini beyan etmiştir. Sanığın eylemi yapmak istemesi ve eyleme devam ettiği süreler göz onunda bulunulduğunu 18 yaşından küçük maktule karşı öldürme kastını tasarladığı açıktır. Bu nedenle sanığın tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz. Pişmanlık iradesi göstermemesi hakkında takdir indirim maddeleri uygulanmadan cezalandırılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Sanığa müebbet hapis cezası

Sanık Ahmet Babat hakkında mahkeme heyeti tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilerek, mahkemeye heyeti tarafından sanığa ceza da takdir indirimi yapılmadı. Kararın istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde 18 Ağustos 2022 tarihinde kaybolan 17 yaşındaki Firdevs Babat’ın cenazesi ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Hezil Çayı’nın kıyısında iki taşın arasında bulunmuştu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Firdevs’i katlettiği ortaya çıkan Ahmet Babat, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.