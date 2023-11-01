Şırnak İl Müftülüğü öncülüğünde geliri Filistin’e bağışlanmak üzere yardım kampanyası düzenlendi.

İsrail’in Filistin’e yönelik sürdürmekte olduğu bombardıman neticesinde oluşan ağır tahribat ve mağduriyetleri giderme adına başlatılan yardım çalışmaları çerçevesinde Şırnak İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından merkez Sanat Sokağı’nda yardım kampanyası düzenlendi.

İl Müftülüğü Kur’an Kursu hocaları, öğrencileri ve kadınların hazırladığı yemek, tatlı ve el işleri satışa sunuldu. 1-3 Kasım tarihlerinde açık olacak yardım kampanyasında toplanan gelirler Filistin’e ulaştırılacak.

Şırnak İl Müftüsü Ahmet Dilek, Türkiye geneli olan bu yardım kampanyasına bugün başladıklarını belirterek, Filistin’dekilere destek amacıyla burada yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Elde edilecek gelirlerle bir nebze de olsa destek olmayı düşündüklerini ifade eden Dilek, "Yaralarına merhem oluruz inşallah. Buraya gelip yardım kampanyasına destek verecek kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Allah, onların hayırlarını kabul eylesin. Filistin’deki zulüm gören kardeşlerimize de Cenabı Hak bir an önce muzafferiyetler eylesin" dedi.