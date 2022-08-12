Şırnak’ın Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kentteki okulların sıra ve masa ihtiyacını karşılamak için tatil zamanlarında çalışıyorlar. Öğrenciler, masa ve sandalyeleri yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirmek için harıl harıl çalışırken 3 milyon ciro elde etti.

Şırnak’ın Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kentteki okulların sıra ve masa ihtiyacını karşılamak için tatil zamanlarında çalışıyorlar. Öğrenciler, masa ve sandalyeleri yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirmek için harıl harıl çalışırken 3 milyon ciro elde etti.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bölgedeki okullar için masa, sıra, kütüphane ve dolap üretimi yaparak hem ülke ekonomisine yılda yaklaşık 3 milyon katkı sağlayarak gelir elde ediyor. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda bölgedeki okulların mobilya ihtiyacını karşılamak için adeta bir fabrika gibi çalışıyor.

Konu hakkında açıklamada bulunan Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve Atölye Sorumlusu Reşit Sunar, okullarının döner sermaye dahilinde yaklaşık 3 milyon ciroya ulaştığını söyledi. Okullarının kısa vadeli hedeflerine ulaştığını ifade eden Sunar, "Uzun vade de 5 trilyonluk ciro için birçok faaliyet kolunda iş üretmeyi hedeflemektedir. Okulumuz bünyesinde 6 usta öğretici, 2 öğretmen ve 26 öğrenci faal olarak çalışmaktadır. Ayrıca okulumuzda alt sınıf 60’a yakın öğrencimiz montaj hattımızda çalışmaktadır. Mobilya, metal ve elektrik bölümlerimiz döner sermaye dahilinde üretim yapmaktadır. Ders aletleri yapım merkezi ile gerçekleştirdiğimiz protokoller dahilinde tüm bölgeye okul sıra masası, dolap, öğretmen kürsü ve sandalyesini üretmekteyiz" dedi.

Mobilya bölümünde akla gelebilecek tüm mobilya model ve çeşitlerini üretmekte olduklarını aktaran Sunar, "Metal bölümümüzde ise atık toplama ve geri dönüşüm konteynerleri ve toplantı sandalyeleri konusunda çalışmalarımız mevcuttur. Meslek lisesi olarak kendine ve bölgesine yeten bir okul olma yolunda sağlam adımlarla ilerlemekteyiz. Çevre okulların bakım onarım işlerini artık okulumuz üstlenmektedir. Bulunduğu bölgeye katma değer takan okulumuz, kalifiye ara eleman yetiştirme konusunda da öncü okullardandır" şeklinde konuştu.

Atölyede çalışan öğrencilerden Mustafa Bulut ise atölyede hem meslek edindiklerini hem de aile geçimine azda olsa katkıda bulunduklarını söyledi ifade etti.