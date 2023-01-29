Şırnak?ta etkili olan kar yağışı, kısa sürede yarım metreyi buldu. Dün akşamdan beri etkisini gösteren kar yağışıyla bazı köy yolları kapanırken, karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması devam ediyor.

Şırnak?ta etkili olan kar yağışı, kısa sürede yarım metreyi buldu. Dün akşamdan beri etkisini gösteren kar yağışıyla bazı köy yolları kapanırken, karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması devam ediyor.

Şırnak?ın Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri beyaza büründü. Bu yıl karın geç yağdığı ilçelerde ilk defa her yer beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı yüksek rakımlı bölgelerde yarım metreyi aştı. İlçe merkezi ve köyler ise beyaz örtüyle kaplandı. Kato Dağı eteklerindeki Akçayol, Boğazöğren köyleri beyaza büründü. Günlerdir kar yağışını sabırsızlıkla beklediklerini ifade eden Burhan Aydemir, kar yağışını sevinçle karşıladıklarını belirtti. Aydemir, ?Ocak ayını bitirmek üzereyiz bu yıl ilk defa kar yağdı. Geçen yıl bu vakitlerde 2 metreye yakın kar yağmıştı. Bu yıl çok geç yağdı. Çok mutluyuz, sevinçliyiz? dedi.

Karayolları ekiplerinin karla mücadelesi başladı

Dün etkili olan kar yağışı birçok köy yolunu ulaşıma kapattı. Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. İlçe merkez ve köylerde kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Ekipler ana arterleri açmak için geceden çalışma başlattı. Çalışmalar hakkında sözlü bilgi veren Karayolları personeli Hakim Aykut, karla mücadele için yoğun mesai harcadıklarını kaydetti. Aykut, ?Bir aydır kar yağışını bekliyorduk. Çok şükür kar yağdı. Bölge şefliğimizin bizlere verdikleri emirler doğrultusunda ilçemiz genelin karla mücadelemiz dün akşam itibariyle başladı. Aralıksız çalışıyoruz. Tuzlama çalışması başlattık? ifadelerine yer verdi.