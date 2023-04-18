Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Cizre Engelsizler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği öncülüğünde “Engellilerin istihdam sorunları ve çözüm önerileri” sloganıyla çalıştay düzenlendi.

Cizre Engelsizler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği öncülüğünde “Engellilerin istihdam sorunları ve çözüm önerileri” sloganıyla Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü konferans salonunda çalıştay düzenlendi. Engelliler ve Gençlik Derneği Başkanı Coşkun Gök, Engelli Çocuk Anneleri ve Gönülleri Derneği Başkanı Şenay Keçeci, Engelsiz Bileşenleri Federasyonu Başkanı Abdulmecit Yılmaz ve aktivist Sinan Ok’un konuşmacı olarak katıldığı çalıştayda engellilerin temel sorunları, hakları ve engellilerin önündeki engellerin kaldırılması konuları geniş bir biçimde ele alınıp bilgi alışverişinde bulunuldu.

Çalıştay’da konuşan Engelliler ve Gençlik Derneği Başkanı Coşkun Gök, ”Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını ve çözüm önerilerini tartışmak amacı ile birlikte istişare yapmak, bazı şeyleri birlikte belirlemek, yol haritalarını birlikte ortaya koymak ve beraber çözüm üretmek için bugün buradayız. Burada birlikte çalışmamızı yürütüp katılımı da interaktif bir şekilde tutup bir çalışma yürütmeyi umuyoruz" dedi.

Cizre Engelsizler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Necmettin Özen ise çalıştaya bütün paydaşları davet ettiklerini belirterek, "Engelli dernekleri, engelli bireyler, engelli aileleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, meslek odaları, resmi kurum yetkililerini davet ettik. Buradaki amacımız engellilerin sorunlarına dikkat çekmek, kamuoyu oluşturup bu oluşturacağımız kamuoyu ile sorunların daha görünür hale getirilmesi ve sorunların çözümüne katkı sağlamayı amaçlıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Yaklaşık iki saat süren çalıştayda engelliler ve aileleri yaşadıkları sorunları dile getirerek çözüm aradı.