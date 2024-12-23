Şırnak’ta valilik belediye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “Akran Farkındalığı Akademisi Şafak Projesi" protokolü imzalandı.

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) birimi tarafından hazırlanan “Akran Farkındalığı Akademisi: Şafak” adı verilen proje, valilik, belediye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu tarafından imzalanan iş birliği protokolünde kent genelinde toplam 400 öğrenci belirlenerek, 6 ilçe ve şehir merkezinde haftanın bir günü özel tekniklerle LGS hazırlık programına alınacak. Program kapsamında öğrenciler sınav becerilerini geliştiren akademik derslere katılırken, sosyal farkındalıklarını artıran etkinliklerle desteklenecek.

Proje kapsamında öğrencilerin eğitim ve kültür faaliyetlerini düzenlemeye yönelik çalışmaları destekleyerek akademik başarıları artırılacak, öğrencilerin sosyal etkinlikler içinde bulunması sağlanacak, öğrenci ve velileri etkin çalışma yöntemleri konusunda bilinçlendirilecek.