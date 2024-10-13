Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Bayağı bıldırcını tedavi altına aldı.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan Bayağı Bıldırcın (Coturnix coturnix) Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine bildirildi. Harekete geçen Şırnak DKMP ekipleri Bayağı Bıldırcın’ın (Coturnix coturnix) yaşam alanından alarak Acil Müdahale Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesinde tedavi altına aldı.

Bayağı Bıldırcın’ın tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.