Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde Dünya Prematüre Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Prematüre bebeklerin yaşama tutunma mücadeleleri, aileleri ve kendilerinin yaşadığı zorluklara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde etkinlik düzenledi. Etkinliğe Şırnak Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Burak Gündüz, Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı Doktor Tugay Tepe, hastane yönetimi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ekibi, sağlık çalışanları, hastanede doğan prematüre bebekleri ve aileleri katıldı.

Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı Doktor Tugay Tepe, her yıl dünya genelinde milyonlarca bebek, 37 haftalık gebelik süresini tamamlamadan doğup ve prematüre olarak hayatlarına başladığını söyledi. Prematüre bebeklerin doğumdan itibaren gelişimlerini desteklemek için yoğun ve multidisipliner bir bakıma ihtiyaç duyduklarını belirten Tepe, "Solunum desteğinden beslenme sorunlarına, enfeksiyon risklerinden nörolojik gelişimlerine kadar birçok alanda titizlikle izlenmeleri gerekmektedir. Yenidoğan uzmanları olarak, her bir bebeğin ihtiyaçlarına özel çözümler sunarak hem bebeklerin hem de ailelerinin yanındayız” dedi.