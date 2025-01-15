Şırnak’ın Uludere ilçesinde 2 askerin yaralandığı kazada, zırhlı askeri araç yoldan kaldırıldı.

Uludere ilçesine bağlı Yekmal köyü yakınlarında yolun buzlanması nedeniyle askeri zırhlı aracın devrildiği kazada 2 asker yaralanmıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edilmişti. Olay yerine çağırılan vinç yardımıyla kullanılmaz hale gelen zırhlı araç yoldan kaldırdı. Yol iki yönlü trafiğe açıldı.

Öte yandan, yaralı askerlerin hastanede tedavilerinin devam ettiği, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.