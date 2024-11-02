Şırnak PTT Başmüdürlüğü’nde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Düzenlenen tatbikatı çevredeki vatandaşlar meraklı gözler ile izledi. AFAD, itfaiye, 112 Acil Servis ve Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği, deprem ihbarı alındı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede bölgeye ulaştı. Kurumu tedbir amaçlı boşaltan ekipler, bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.

AFAD ekipleri, bina içerisinde radyoaktif gaz sızıntısı kontrolünün ardından, bina içerisinde yaralanan vatandaş kurtarıldı. Ardından çıkan yangına müdahale eden Şırnak itfaiyesi ekipleri, çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak yangının büyümesini engelledi. Tatbikatı gerçek sanan bazı vatandaşlar korkarken, tatbikat olduğunu bilen vatandaşlar ise olayları ilgi ile izledi.

Tatbikat sonrası açıklamada bulunan Şırnak PTT Başmüdürü Orhan Zeyrek, tatbikatın senede bir paydaş kurumlarla beraber yaptıklarını söyledi. Temel amaçlarının personellerin bilinçlenmesi olduğunu belirten Zeyrek, "Bu konularda bir tehlikede, deprem, sel, yangında personellerimizin bilinçli olması, doğru hareket etmesi, herhangi bir sorun ile karşılaşmamasını hedefliyoruz. Bu konuda paydaş kurumlarımıza verdikleri katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kazasız belasız depremsiz bir yaşam diliyoruz herkese” dedi.