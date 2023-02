Şırnak’ta şiddetli soğuklar sebebi ile dağlarda oluşan kar ve buzdan sarkıtlar kartpostallık görüntü oluşturdu.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kış etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 3 metreye kadar çıktığı ilçede hava sıcaklığı eksi 10 derecenin altına düştü. İki metreyi geçen dev sarkıtlar kayalık alanlarda kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Habur Çayı kenarında bulunan sarkıtları fotoğraflamak için giden doğa fotoğrafçısı Serdar Gökçe, herkesi ilçeye davet etti. Gökçe, "Burası fotoğrafçılar için yılın her vakti çok güzel, her yer buzdan sarkıtlarla dolu, her şeyi fotoğraflamak bizi mutlu ediyor’’ dedi.