Şırnak’ta Cumhuriyet’in 100’üncü yıl kutlamaları başladı. Şırnak Valiliği bahçesinde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunma töreni ile başlayan program, Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde Cumhuriyet’in 100’üncü yıl anısına 100 fidan dikildi. 23. Jandarma Piyade Tümen Komutanlığında görevli askerler, teröristlerin bir zamanlar eylem yaptıkları yerlerde sloganlar atarak yürüyüş yaptı.

Şırnak’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 100. yıl dönümü kutlama programı çelenk sunma töreni ile başladı. 29 Ekim Cumhuriyet bayramı kutlama programı Şırnak Valiliği bahçesinde bulunan, Atatürk büstüne çelenk sunma töreni ile başladı.. Çelenk sunma törenine; Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Valilik, tümen komutanlığı ve belediye başkanlığı tarafından çelenklerin Atatürk büstüne sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşının okunmasının ardından tören sona erdi.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı anısına 100 fidan dikildi

Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde Türkiye Cumhuriyetinin 100’üncü yılı nedeni ile 100 fidan dikildi. Şırnak Valisi Cevdet Atay, fidanı çocuklar ile birlikte dikti. Burada açıklamalarda bulunan Vali Atay; “Bugün burada öğrencilerimizle gençlerimizle vatandaşlarımızla kurum ve kuruluşların amirleriyle 100 fidanı toprakla buluşturduk. Cumhuriyet değerlerinin insanımızın gönlünde yer ettiği gibi bu fidanlar da toprağa kök salacaktır inşallah. Cumhuriyet’in 100. yılı kutlama etkinliklerine vatandaşlar yoğun katılım sağlıyor. Bu durum, vatandaşlarımızın Cumhuriyetimizin değerlerine olan sevgi ve bağlılığını gösteriyor. Cumhuriyet değerlerinin çocuklarımızın, gençlerimizin, vatandaşlarımızın gönlünde yer ettiğini bir kez daha görmenin mutluluğunu yaşadık. Bu etkinliklerimiz yıl sonuna kadar aralıksız devam edecektir. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum" dedi.

Terör örgütü PKK’nın eylem noktalarından olan Şırnak Cumhuriyet meydanından sloganlar atarak yürüyüş yapan askerlere vatandaşlar ve çocuklar büyük ilgi gösterdi. Şırnak’ta sağlanan huzur ortamı ile birlikte terör örgütünün eylem yaptığı cadde ve sokaklar Mehmetçiğin sloganları ile inledi.