Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde çevre kirliliğine dikkat çekmek için kurumların yaptığı temizlik çalışmasında doğada torbalarca çöp toplandı.

İlçe genelinde kurumların başlattığı seferberlikte kaplıca ve piknik alanlarında temizlik çalışması yapıldı. Ilıcak köyündeki kaplıcaya gelen ziyaretçilerin dere yatağı ve kaplıca içine atığı torbalarca çöpler, gönüllülerin seferberliğiyle toplatıldı.

Temizlik seferberliğine katılan gönüllülerden öğrenci olan Mizgin Yeşil, "Buraya çöp temizlemek için geldik. Kimse buralara artık çöp atmasını istemiyoruz. Temiz kullanalım" dedi.