Şırnak’ın Uludere ilçesinde hayvancılık yapan vatandaşların zorlu kış hazırlıkları başladı.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde hayvancılık yapan vatandaşların zorlu kış hazırlıkları başladı.

Uludere ilçesine bağlı Gülyazı sınır köyünde hayvancılık ile uğrasan köylüler bahar mevsiminde biçtikleri heliz bitkisini toplamaya başladı. Toplanan heliz bitkileri insan gücü ile insan sırtında taşınarak toplanıyor. Sırta alınan miktar insan cüssesinin 7-8 katı büyüklüğünde ve 50-60 kilogram ağırlığında oluyor. Kendilerinden 7-8 kat büyüklükteki ot yığınlarını toplayan çiftçiler, kan ter içinde kalarak hazırlıklarını sürdürüyor.

Asker gibi tekmil veriyorlar

Kış hazırlığı yapan köylüler, sabah işe başlarken asker gibi tekmil veriyor. Bir araya toplanan köylüler, işe başlama startı için kendilerinden büyük köylülerin karşısına geçip selam verdikten sonra zorlu mesailerine başlıyor. Yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren köylüler kış için hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.