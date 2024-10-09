Şırnak’ta sonbahar mevsimiyle birlikte ceviz hasadı başladı.

Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde sonbahar aylarında havaların soğumasıyla beraber ceviz hasadı başladı. Dev ceviz ağaçlarına tırmanarak cevizleri dallarından koparanlar günlerdir hasadı sürdürüyor. Çocuklar aileleriyle beraber bahçelerindeki ağaçlardan cevizleri toplayarak evlerine götürüyor. Sonbahar aylarında hasat yapanlar günlerdir aralıksız çalışıyor. Sıddık Bayram, bütün ağaçlara tırmanıp ceviz topladığını belirtti. Bayram, "Sonbahar aylarında havalar soğuyor. Akrabalarımızın yardımına geliyoruz. Cevizleri topluyoruz. Kış aylarında tüketiyoruz. Kimi satıyor kimisi de akrabalarına yolluyor. Bu yıl çok verimli geçmedi ama şükür yine iyi geçiyor" dedi.