Şırnak’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Tören, Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından törenlere 23. Piyade Tümen Komutanlığında devam edildi. Burada İl Müftüsü Orhan Örnek tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların edilmesinin ardından il protokolü şehitliğe karanfil bıraktı. Şırnak Şehri Nuh Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda devam eden programda konuşan Vali Birol Ekici, Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünü hep birlikte heyecanla kutladıklarını, Türk milletinin dünyanın 7 düveline Çanakkale geçilmez dediği gün olduğunu söyledi.

Hintlisinden Batı Afrikalısına, Yahudi’sine, Fransız’ına, İngiliz’ine, 16 millete karşı orada 15 yaşından itibaren çocukların 10 cephede Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emri ile savaşmaya değil, ölmeye adım attığını dile getiren Ekici, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ’ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum’ demiştir. Öyle ki, Çanakkale şehitlerine şiirinde yazdığı gibi gökten cesetler, kolları bacaklar yağmıştır. Dünyanın en büyük zırhlıları, dünyanın en güçlü orduları, en büyük emperyalistleri o Çanakkale’nin bir avuç toprağında hepsi birbiri ile karşı karşıya gelmiştir. Burada milletimizin inancı ve dik duruşu tüm dünyaya örnek olmuştur. Milletimizin kararlılığı ve inancı ile Çanakkale’nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Daha sonra da bu duruşumuz tüm mazlum milletlere adeta bir örnek olmuştur" dedi.

Ekici, 1984’ten itibaren Şırnak’tan bin 17 şehit verildiğini aktararak, "Bu topraklar şehitlerin toprağıdır. Bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşamak istiyorsak güçlü bir ordunun olması ve güçlü bir inancımızın ve her zaman şehit olmaya hazır olmamız gerekiyor. Şırnak halkı bin 17 şehit, 843 gazimiz vardır. Ayrıca az önce şehitlikte bize anlattılar, 2 bin 40 vatan evladı da ülkemizin diğer yerlerinden ebe, hemşire, doktor, polis, asker olarak bu topraklara gelip adeta o 16 millet, 16 milletin içerisinde ki emperyalistler Çanakkale’de nasıl ki 16 milletle geldilerse bugün de terör, ayaklanma, kalkışma, darbe olarak tekrar milletimizin karşısında durmaktadır. Ama bu milletimiz bunların hepsini alaşağı etmeyi tüm dünyaya göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından öğrenciler oratoryo ve tiyatro gösterisi sundu, şiir seslendirdi. Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Törene; 23’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Şırnak Şehit Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Şırnak İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, kurum müdürleri, askeri erkan, STK ve siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.