Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yolda çekişen kediyi gören gençler, kalp masajı yaparak hayatta tuttu.

İlçeye bağlı Başaran köyünde iki genç, yolda buldukları kedinin can çekiştiğini fark edince yardım etmek için kolları sıvadı. Gençlerden biri, can çekişen kediye kalp masajı uygulayarak hayata tutunmasını sağladı. Zeynel Östunç, "Berbere gelmiştik, can çekişen kedi görünce ilk yardım bilmediğim halde kalp masajı yaptım. Ölecekken hayata tutundu. Çok mutlu oldum" dedi.