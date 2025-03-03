Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanlığı, kentte görev yapan bir branş doktorunun SABİM üzerinden tehdit edilmesine tepki gösterdi.

Şırnak Devlet Hastanesinde görev yapan bir branş doktoru Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) üzerinden tehdit edildi. Doktor ve sağlıkçılara yönelik artan şiddet ve tehdit olaylarının kabul edilemeyeceğinin altını çizen Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, sağlık çalışanları ve doktorların hayat kurtarmak isterken darp edilmeleri ve tehdit edilmesini tasvip etmediklerini söyledi. Şiddet söylemini kabul etmedikleri gibi tehdidin imasını de kabul etmediklerini ifade eden Anmal, hiç bir tehdit halka verilen sağlık hizmetini engelleyeceğini dile getirdi.