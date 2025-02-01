Şırnak’in Cizre ilçesinde gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki B.N. hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Şırnak’ın Cizre ilçesi Dağkapı Mahallesi’nde meydana geldi. Nedeni henüz bilinmeyen bir tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 16 yaşındaki B.N., bıçaklanarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan B.N., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.