Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesindeki birçok okulun eksiğini gideren Belediye Başkanı Alihan Babat, kış aylarında öğrenciler üşümesin diye 8 kaloriferci tuttu.

Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde AK Partili belediye başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş ile görüşerek kış aylarında öğrenciler üşümesin diye 8 kaloriferci tuttu. 3 yıldır okulun kaloriferci ihtiyacını kendisinin karşıladığını belirten Alihan Babat, "Bu eğitim-öğretim yılında da desteğimiz devam edecek. Ayrıca okul sporlarında ve okulların diğer ihtiyaçları için de belediye olarak kapımız her zaman açıktır" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Demirtaş, desteklerden ötürü başkan Babat’a teşekkür etti.