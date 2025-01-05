Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde derede balık avlayan su samuru görüntülendi.

Beytüşşebap’a bağlı Hisarkapı köyü yakınlarında yürüyüşe çıkan bir grup doğasever tarafından derede avlanan su samuru bulundu. Basri Durmuş adlı vatandaş dere yatağında balık avlayan su samurunu cep telefonuyla kayıt altına aldı. Saatlerce derede balık arayan hayvanın daha sonra gözden kaybolduğu görüldü. Telefonuyla çekim yapıp paylaşan doğasever vatandaş, "Nesli tükeniyor görünce zarar vermeyin lütfen" notuyla paylaştı.