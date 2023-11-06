Şırnak ve ilçelerinde yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, 86 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek; uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzemeye el konuldu.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 10 kilo metamfetamin, 46,50 gram eroin, 8.3 gram esrar, 3 adet sentetik ecza, 4 adet bong, 5 bin 114 paket sigara, 180 adet muhtelif emtia, 140 adet adet cep telefonu aksesuarı, 111 adet elektronik emtia, 100 adet puro, 71 şişe kaçak alkol, 48 adet cep telefonu, 12 adet kol saati, 3 adet tarihi eser, 2 kg çay ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 69 kişi kaçakçılık, 14 kişi asayiş ve 3 şüpheli sahte belge ile ülkeden illegal çıkış yapmaya çalışma suçundan toplam 86 şüpheli gözaltına alınarak işlem yapıldı.