Şırnak ve ilçelerinde düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonunda 47 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak ve 6 ilçesinde terörün finans kaynaklarına yönelik operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda 47 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen kaçak ve sahte ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı’nda yapılan operasyonlarda, 18,70 gram metamfetamin, 126 gram esrar, 0,14 gram eroin, 3 bin 140 paket sigara, bin 577 adet elektronik emtia, 148 adet cep telefonu, 47 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 36’sı kaçakçılık, 10’ü asayiş ve 1 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 47 şüpheli gözaltına alındı.