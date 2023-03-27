Şırnak ve ilçelerinde düzenlenen asayiş ve kaçak ürün operasyonunda 41 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen kaçak ve sahte ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı’nda yapılan operasyonlarda; 0,75 gram metamfetamin, 45,3 gram esrar, 1 adet bong, 3 bin 290 paket sigara, 120 adet emtia (elektronik sigara), 48 adet muhtelif emtia (gözlük), 19 adet cep telefonu ve 25 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda; 22’si kaçakçılık, 15’i asayiş, 1’i sahte belge, 1’i şüpheli kayıp şahıs ve 2’si terör suçundan olmak üzere toplam 41 kişi gözaltına alındı.